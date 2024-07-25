Дивний курс: у небі над Україною два російські "шахеди" здійснили загадкові маневри (відео)

Вона триває годинами

Вночі та з ранку в четвер, 25 липня, в частині українських областей було оголошено повітряну тривогу через те, що росіяни запустили "шахеди". Деякі з них "намотують кола" над Київською та Черкаською областями, через що там триває повітряна тривога.

Як пишуть моніторингові канали, останні два "шахеди" кружляють між Смілою (Черкаська область) та Білою Церквою (Київщина). Цікаво, що тривоги у самій столиці немає. Загалом атака БПЛА триває 7,5 години.

"Екскурсія придніпровською височиною, розумію", — іронізують у моніторингових групах.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни знову атакували Україну ударними безпілотниками "шахед". У багатьох областях, а також у Києві було оголошено повітряну тривогу. Декілька ворожих дронів було ліквідовано на підступах до Києва.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 25 липня, під атакою "шахедів" були також Одеська та Житомирська області. За повідомленнями моніторингових груп, під час атаки на Одещину частина російських безпілотників упала на території Румунії.