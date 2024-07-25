Странный курс: в небе над Украиной два российских "шахеда" совершили загадочные маневры (видео)

Она длится часами

Ночью и с утра в четверг, 25 июля, в части украинских областей была объявлена воздушная тревога из-за того, что россияне запустили "шахеды". Некоторые из них "наматывают круги" над Киевской и Черкасской областями, из-за чего там продолжается воздушная тревога.

Как пишут мониторинговые каналы, последние два "шахеда" кружат между Смелой (Черкасская область) и Белой Церковью (Киевщина). Интересно, что тревоги в самой столице нет. В целом атака БПЛА длится 7,5 часов.

"Экскурсия по приднепровской возвышенности, понимаю", — иронизируют в мониторинговых группах.

Напомним, этой ночью россияне снова атаковали Украину ударными беспилотниками "шахед". Во многих областях, а также в Киеве была объявлена воздушная тревога. Беспилотники оккупантов заходили на столицу по разным направлениям Несколько вражеских дронов было ликвидировано на подступах к Киеву.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 25 июля, под атакой "шахедов" были также Одесская и Житомирская области. По сообщениям мониторинговых групп, во время атаки на Одесчину, часть российских беспилотников упала на территории Румынии.