Один из самых больших штурмов войны: на Кураховском направлении ВСУ сорвали российский "зерграш"

Террористы бросились в атаку на рассвете несколькими колоннами по нескольким направлениям.

Вооруженные силы Украины 24 июля на Кураховском направлении Донецкой области отразили один из крупнейших штурмов российских террористов за все время полномасштабной войны. Террористы бросили в бой более десятка танков, около полусотни БМП и даже один свой драгоценный "Терминатор".

Об этом сообщила пресс-служба 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. Именно военные этого украинского подразделения остановили и отбили российский "зерграш".

"Армия оккупантов одновременно применила 11 танков, 45 боевых бронированных машин с десантом и 1 боевую машину поддержки танков "Терминатор". Атаковали россияне и на мотоциклах — выехало 12 "гонщиков"", — сказано в сообщении.

Террористы бросились в атаку на рассвете несколькими колоннами по нескольким направлениям. Однако аэроразведка бригады обнаружила подразделения террористов далеко на подступах к украинским позициям. После этого начался погром русских колонн: сначала по ним отработала артиллерия. Затем ударили операторы ударных дронов, противотанкисты, техника начала подрываться на минных заграждениях. После подведения первых бронемашин и танков другие развернулись и начали бежать, бросив на произвол судьбы собственную пехоту – ее потом добили сбросами пилоты с дронов.

"В итоге боя наши десантники подбили 6 танков и 7 ББМ с пехотой. Сожгли все 12 мотобайков. Россияне понесли бешеные потери в живой силе: 40 россияне — уничтожены, еще 37 — ранены", – отметили в бригаде.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 14 июля российские оккупанты заявили о захвате села Урожайное в Донецкой области. В Минобороны РФ уже отчитались, что в селе якобы идет зачистка и разминирование.

Также возле села Прогресс (Донецкая область), которое, по данным мониторинговых сообществ, могли захватить оккупанты, якобы складывается опасная ситуация. Украинские блогеры бьют тревогу.