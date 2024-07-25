Один з найбільших штурмів війни: на Курахівському напрямку ЗСУ зірвали російський "зерграш"

Терористи кинулися в атаку на світанку кількома колонами з кількох напрямків

Збройні сили України 24 липня на Курахівському напрямку на Донеччині відбили один з найбільших штурмів російських терористів за весь час повномасштабної війни. Терористи кинули у бій понад десяток танків, майже півсотні БМП та навіть один свій дорогоцінний "Термінатор".

Про це повідомила пресслужба 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Саме військові цього українського підрозділу зупинили та відкинули російський "зерграш".

"Армія окупантів одночасно застосувала 11 танків, 45 бойових броньованих машин з десантом та 1 бойову машину підтримки танків "Термінатор". Атакували росіяни та на мотоциклах — виїхало 12 "гонщиків", – сказано у повідомленні.

Терористи кинулися в атаку на світанку кількома колонами з кількох напрямків. Проте аеророзвідка бригади виявила підрозділи терористів далеко на підступах до українських позицій. Після цього почався погром російських колон: спочатку по ним відпрацювала артилерія. Потім вдарили оператори ударних дронів, протитанкісти, техніка почала підриватися на мінних загородженнях. Після підбиття перших бронемашин та танків інші розвернулися та почали тікати, кинувши напризволяще власну піхоту – її потім добили скидами пілоти з дронів.

"У підсумку бою наші десантники підбили 6 танків та 7 ББМ з піхотою. Спалили усі 12 мотобайків. Росіяни зазнали шалених втрат у живій силі: 40 росіяни — знищено, ще 37 — поранено", – зазначили у бригаді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 14 липня російські окупанти заявили про захоплення села Урожайне на Донеччині. У Міноборони РФ вже прозвітували, що в селі нібито йде зачистка та розмінування.

Також біля села Прогрес (Донецька область), яке, за даними моніторингових спільнот, могли захопити окупанти, нібито складається небезпечна ситуація. Українські блогери б’ють на сполох.