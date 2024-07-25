Hawk для Украины: в Испании сказали, когда передадут Украине обещанные ЗРК

Уже в сентябре Украина сможет развернуть у себя первую батарею

Украина до конца 2024 года получит от Испании зенитно-ракетные комплексы MIM-23 Hawk, которые ранее страна обещала передать для защиты украинского неба от российских террористов. Это довольно старая зенитная система, но она может сбивать баллистику.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес на видеоконференции с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Вероятно, первая батарея MIM-23 Hawk будет развернута в Украине в сентябре.

"Министр объявила Умерову о скорой отправке материалов, необходимых для того, чтобы Украина в сентябре полностью задействовала батарею Hawk", – говорится в официальном сообщении министерства обороны Испании.

Справка: ЗРК Hawk – американский военный зенитный ракетный комплекс средней дальности производства компании Raytheon. Сначала он создавался для уничтожения самолетов, затем его функционал был расширен для перехвата ракет. На вооружение он был поставлен в 1960 году, с тех пор комплекс прошел несколько модернизаций. В 1994 году армия США заменила его на Patriot. После модернизации максимальная дальность перехвата целей ЗРК Hawk составляет 40 км (минимальная – 2,5 км), максимальная высота перехвата – 17,7 км (минимальная – 30-60 метров).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США согласились продать Украине военных запчастей более чем на 130 млн долларов — речь идет о комплектующих к ЗРК HAWK Phase III.