Hawk для України: в Іспанії сказали, коли передадуть Україні обіцяні ЗРК

Вже у вересні Україна зможе розгорнути у себе першу батарею

Україна до кінця 2024 року отримає від Іспанії зенітно-ракетні комплекси MIM-23 Hawk, які раніше країна обіцяла передати для захисту українського неба від російських терористів. Це доволі стара зенітна система, проте вона може збивати балістику.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес під час відеоконференції з міністром оборони України Рустемом Умеровим. Ймовірно, перша батарея MIM-23 Hawk буде розгорнута в Україні у вересні.

"Міністр оголосила Умерову про швидке надсилання матеріалів, необхідних для того, щоб Україна у вересні повністю задіяла батарею Hawk", – сказано у офіційному повідомленні міністерства оборони Іспанії.

Для довідки: ЗРК Hawk – американський військовий зенітний ракетний комплекс середньої дальності виробництва компанії Raytheon. Спочатку він створювався для знищення літаків, потім його функціонал було розширено для перехоплення ракет. На озброєння його було поставлено у 1960 році, відтоді комплекс пройшов кілька модернізацій. У 1994-му армія США замінила його на Patriot. Після модернізації максимальна дальність перехоплення цілей ЗРК Hawk становить 40 км (мінімальна – 2,5 км), максимальна висота перехоплення 17,7 км (мінімальна – 30-60 метрів).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в США погодилися продати Україні військових запчастин на понад 130 млн доларів — йдеться про комплектуючі до ЗРК HAWK Phase III.