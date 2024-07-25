Война — день 883: под Прогрессом возникла угрожающая ситуация, а воздушный террор продолжается

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия, а за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 125 боевых столкновений. Противник особо активен на Покровском и Кураховском направлениях, а ситуация в районе населенного пункта Прогресс и вовсе выглядит угрожающей, поскольку там появляется риск окружения крупного подразделения ВСУ.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 25 июля. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 БПЛА оккупантов по-прежнему наблюдаются в южных областях, а еще одна группа вошла в воздушное пространство Украины со стороны Сумской области

00:00 Россияне запустили небольшую группу БПЛА с Кинсбурнской косы, в Николаевской области объявили тревогу.

О новостях и событиях 22 июля мы рассказывали здесь: Война — день 880: россияне продвигаются в Донецкой области и обстреливают города

О том, что происходило 23 июля, читайте по ссылке: Война — день 881: россияне устанавливают рекорды потерь на поле боя и слушают взрывы вдали от фронта

С ситуацией в Украине за 24 июля вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 882: оккупанты вновь активировались на Харьковщине и копят силы на Запорожье