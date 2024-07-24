Что происходит в селе Прогресс? В ВСУ рассказали актуальные новости по восточному направлению

Ситуация напряженная и сложная

В ОСГВ "Хортица" заявили о том, что подразделения противника в районе села Прогресс (Донецкая область) находятся под огневым поражением Сил обороны. Напомним, в среду, 24 июля, ряд украинских блоггеров начал бить тревогу, из-за того, что возле села якобы складывается опасная ситуация для Сил Обороны.

Как сообщили в "Хортице", сейчас "принимаются меры, чтобы выбить оттуда врага". Таким образом, в командовании подчеркнули, что сейчас за населенный пункт продолжаются тяжелые бои.

"Командованием бригады осуществляется мониторинг и анализ тактической обстановки, по результатам чего принимаются меры по реагированию на изменения в обстановке. Подразделения противника в районе Прогресс находятся под огневым поражением Сил обороны. Принимаются меры, чтобы выбить оттуда врага. Продолжаются бои", — говорится в сообщении.

В то же время в командовании подчеркнули, что ситуация на Покровском направлении в полосе ответственности, где в частности ведут оборонительные бои подразделения 31-й отдельной механизированной бригады, напряженная и сложная.

К слову, ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне могли захватить деревню Прогресс. Об этом писали аналитики DeepState.