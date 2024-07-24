Що відбувається у селі Прогрес? У ЗСУ розповіли актуальні новини по східному напрямку

Ситуація напружена та складна

В ОСУВ "Хортиця" заявили про те, що підрозділи противника в районі села Прогрес (Донецька область), перебувають під вогневим ураженням Сил оборони. Нагадаємо, у середу, 24 липня, низка українських блогерів почала бити на сполох, через те, що біля села нібито складається небезпечна ситуація для Сил Оборони.

Як повідомили в "Хортиці", нині "вживаються заходи, щоб вибити звідти ворога". Таким чином у командуванні підкреслили, що нині за населений пункт продовжуються важкі бої.

"Командуванням бригади здійснюється моніторинг та аналіз тактичної обстановки, за результатами чого вживаються заходи для реагування на зміни в обстановці. Підрозділи противника в районі Прогрес, перебувають під вогневим ураженням Сил оборони. Вживаються заходи, щоб вибити звідти ворога. Тривають бої", — йдеться у повідомленні.

Водночас у командуванні вкотре підкреслили, що ситуація на Покровському напрямку в смузі відповідальності, де зокрема ведуть оборонні бої підрозділи 31-ї окремої механізованої бригади, напружена та складна.

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росіяни могли захопити село Прогрес. Про це писали аналітики DeepState.