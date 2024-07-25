Війна — день 883: під Прогресом виникла загрозлива ситуація, а повітряний терор триває

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують вести наступальні дії, а минулої доби на фронті зафіксовано 125 бойових зіткнень. Противник особливо активний на Покровському та Курахівському напрямах, а ситуація в районі населеного пункту Прогрес і зовсім виглядає загрозливою, оскільки там виникає ризик оточення великого підрозділу ЗСУ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 25 липня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни запустили невелику групу БПЛА з Кінбурнської коси, через що на Миколаївщині оголосили тривогу.

Про новини та події 22 липня ми розповідали тут: Війна — день 880: росіяни просуваються на Донеччині та обстрілюють міста

Про те, що відбувалося 23 липня, читайте за посиланням: Війна — день 881: росіяни встановлюють рекорди втрат на полі бою і слухають вибухи далеко від фронту

З ситуацією в Україні за 24 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 882: окупанти знову активувалися на Харківщині та збирають сили на Запоріжжі