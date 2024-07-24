Росіяни атакували "Шахедами" Ізмаїл: зачепило житловий будинок та портову інфраструктуру, є поранені (фото)

Місцева влада показала фото наслідків нічної атаки

У ніч проти середи, 24 липня, російські окупанти обстріляли "Шахедами" місто Ізмаїл Одеської області. Внаслідок ворожої атаки постраждала портова інфраструктура та житловий будинок.

Вже відомо про щонайменше трьох поранених. Про наслідки нічного обстрілу повідомив голова Одеської ОВ Олег Кіпер у своєму Telegram.

За словами голови Одеської ОВА, внаслідок обстрілу "відбулася руйнація кількох будівель припортової інфраструктури".

"В результаті обстрілу сталася руйнація кількох будівель припортової інфраструктури. Пошкоджено 3 вантажні автомобілі. На місці також спалахнула пожежа, оперативно ліквідована співробітниками ДСНС ", — написав він.

У свою чергу Ізмаїльська районна державна адміністрація повідомила про потрапляння до житлового будинку та 3 постраждалих.

"В результаті нічної атаки сталося потрапляння до житлового п’ятиповерхового будинку в м. Ізмаїл, виникла часткова руйнація вікон, сходової клітки та фасадної частини 5-ти поверхового житлового будинку без подальшого займання. Загиблих немає. На жаль, є постраждалі – госпіталізовано 3 особи", – поінформувала про ситуацію місцева влада.

На місцях працюють відповідні служби.

Раніше "Телеграф" повідомив, що російський "шахед" залетів до країни НАТО та вибухнув.