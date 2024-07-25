Падение российских "Шахедов" в Румынии: в США сделали заявление

Правительство Румынии проводит расследование падения дронов РФ

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки (США) заявили о готовности содействовать Румынии в расследовании инцидентов с падением российских "Шахедов", которыми кремлевские войска атакуют Украину.

Такое заявление сделал спикер Госдепа Мэтью Миллер. Позицию американских властей на этот счет он озвучил во время брифинга.

Мэтью Миллер напомнил, что правительство Румынии проводит расследование этого инцидента. Он также отметил, что США полностью доверяют действиям румынской стороны и оценивают профессиональный и взвешенный подход к расследованию.

"Это расследование проводится румынскими властями. Очевидно, что это происходит на их территории. Если бы они обратились к нам с просьбой о любом сотрудничестве, мы, конечно, были бы готовы это сделать", – сказал Миллер.

Напомним, что в ночь на 24 июля Россия в очередной раз атаковала "шахедами" Измаильский район Одесской области. Беспилотник залетел в воздушное пространство Румынии. Соседняя страна была вынуждена поднять в воздух истребители F-16 из-за атаки РФ. Как пишут росСМИ, это произошло в районе села Плауру, где якобы раздался взрыв. По другим данным, это могло произойти вблизи населенного пункта Исакча около трех ночи (по киевскому времени).

На место происшествия были отправлены специалисты для проверки территории вокруг поселка Плаура напротив Измаила, поскольку там могли падать обломки дронов.

Ранее "Телеграф" сообщил, что ударные дроны РФ минувшей ночью снова пересекли воздушную границу Украины и потерялись в Румынии.