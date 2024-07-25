Осень будет жаркой: Россия готовит новое наступление, а ВСУ собираются контратаковать ― BILD

О затишье на фронте речь даже не идет

Источники BILD подтверждают, что Россия будет наступать в Запорожской области уже осенью. Оккупационные войска будут давить в направлении Гуляйполя и уже перекидывают технику возле Полог, однако украинская армия тоже готовится и может контратаковать.

Судя по всему, эта осень будет жаркой, потому что обе стороны накапливают силы. При этом российское наступление вполне может захлебнуться, считают некоторые западные эксперты, пишет BILD.

Россияне уже концентрируют свои силы на оккупированных территориях Запорожской области. Они перекидывают технику вблизи Полог. Как пишет BILD со ссылкой на неназванного ветерана ВСУ, оккупационные войска будут давить в направлении Гуляйполя.

Населенный пункт является стратегическим для Украины. Если Силы обороны его потеряют, то россияне будут массированно давить в Запорожской области.

ВСУ тоже планируют начать контратакующие действия уже с осени. Об этом стало известно еще до саммита НАТО в Вашингтоне. Украина уже к этому готовится:

формируются новейшие бригады;

производится ротация;

укомплектовываются пострадавшие части.

Некоторые западные эксперты уверены, что российское наступление уже в ближайшее время "надорвется". В Нацгвардии также была отмечена невозможность врага постоянно вести штурмовые действия. Оккупационные войска перейдут в оборону через месяц-полтора, считает командующий Нацгвардии Александр Пивненко.

Россияне начнут наступление в Запорожской области в ближайшее время. Командование поставило им дедлайн для оккупации некоторых населенных пунктов.

Ранее "Телеграф" писал, при каких условиях ВСУ могут контратаковать. Их назвали в ISW.