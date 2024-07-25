У россиян есть дедлайн на Запорожье: названы два самых опасных направления (карта)

Враг имеет преимущество в механизированной компоненте и авиации

Россияне активно опрокидывают технику на оккупированные территории Запорожской области и могут готовить наступление на Запорожье. По некоторым направлениям у них есть дедлайн.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук в эфире телемарафона. По его словам, враг пытается отбить Роботинский и Времевский плацдармы.

"Наиболее активно боевые действия происходят по этим двум направлениям. Да, это действия малых штурмовых групп, механизированная компонента и авиация — их козырная карта. У врага есть продвижение по локации Урожайное. Что касается Роботино — это серая зона. И видим усилия врага в продвижениях к Водяному и Старомайорскому, но интенсивность этих наступлений немного спала", — описал он ситуацию.

В сводке Генштаба ВСУ сообщается, что неподалеку от Роботино, Малой Токмачки и Новодаровки за сутки 24 июля произошло три боевых столкновения. В то же время на Времевском направлении оккупанты совершили 13 неудачных атак наших позиций возле Константиновки и Водяного. Также враг бил неуправляемыми авиаракетами по Угледару и в район Урожайного, отметили в ГШ.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 25 июля россияне атаковали Украину ударными беспилотниками "Шахед". Взрывы раздавались в Киевской области, в Одесской и Житомирской областях.