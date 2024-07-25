"Ежедневно это число растет": Шольц сказал, сколько российских солдат уже убито в Украине

Путин бросает сотни тысяч насмерть ради захвата считанных квадратных метров украинской земли

Российские террористы с начала полномасштабной войны в Украине потеряли ранеными и убитыми не менее 350 тысяч единиц живой силы. Тысячи россиян погибли ради бессмысленных амбиций российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе гражданского диалога в немецком Саарбрюкене, пишет DW. По словам Шольца, ради захвата считанных дополнительных квадратных метров территории Украины Путин отправляет на смерть сотни тысяч бесправных российских солдат.

"По нашим данным – хотя точные цифры неизвестны – 350 тысяч российских солдат либо погибли, либо получили тяжелые ранения. И каждый день это число растет на тысячу и более", – сказал он, комментируя потери России в войне против Украины.

Отметим, что недавно президент США Джозеф Байден также назвал возможные человеческие потери россиян в войне. Причем он вспомнил не только потери на поле боя, но и бежавших от российского террористического режима эмигрантов.

Российские террористы во время боев в июне потеряли рекордное количество личного состава. Кроме этого, террористы понесли рекордные потери в танках, бронированных боевых машинах и автомобильной технике, преимущественно в логистической.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал потери российской армии в войне. По его словам, президенту РФ Владимиру Путину абсолютно наплевать на понимание человеческой жизни и язык, на котором говорят люди.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что во время наступления в Харьковской области у России случилось сразу два рекорда по потерям. Такие потери противник не нес с начала полномасштабного вторжения.