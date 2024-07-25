"Щодня це число зростає": Шольц сказав, скільки російських солдатів вже вбито в Україні

Путін кидає сотні тисяч на смерть заради захоплення лічених квадратних метрів української землі

Російські терористи з початку повномасштабної війни в Україні втратили пораненими та вбитими не менше, ніж 350 тисяч одиниць живої сили. Тисячі росіян загинули заради безглуздих амбіцій російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час громадянського діалогу в німецькому Саарбрюкені, пише DW. За словами Шольца, заради захоплення лічених додаткових квадратних метрів території України Путін відправляє на смерть сотні тисяч безправних російських солдатів.

"За нашими даними – хоча точні цифри невідомі – 350 тисяч російських солдатів або загинули, або дістали важкі поранення. І щодня це число зростає на тисячу і більше", – сказав він, коментуючи втрати Росії у війні проти України.

Зазначимо, що не так давно президент США Джозеф Байден також назвав можливі людські втрати росіян у війні. Причому він згадав не тільки втрати на полі бою, але й емігрантів, які втекли від російського терористичного режиму.

Російські терористи під час боїв у червні втратили рекордну кількість особового складу. Окрім цього, терористи зазнали рекордних втрат у танках, броньованих бойових машинах та автомобільній техніці, переважно у логістичній.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував втрати російської армії у війні. За його словами, президенту РФ Володимиру Путіну абсолютно наплювати на розуміння людського життя і мову, якою розмовляють люди.

Також "Телеграф" розповідав про те, що під час наступу в Харківській області у Росії відбулося одразу два рекорди з втрат. Таких втрат противник не зазнавав з початку повномасштабного вторгнення.