Росіяни мають дедлайн на Запоріжжі: названо два найнебезпечніших напрямки (карта)

Ворог має перевагу у механізованій компоненті та авіації

Росіяни активно перекидають техніку на окуповані території Запорізької області та можуть готувати наступ на Запоріжжя. На деяких напрямках вони мають дедлайн.

Про це розповів речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук в ефірі телемарафону. За його словами, ворог намагається відбити Роботинський та Времівський плацдарми.

"Найбільш активно бойові дії відбуваються за цими двома напрямками. Так, це дії малих штурмових груп, механізована компонента та авіація — їх козирна карта. У ворога є просування по локації Урожайне. Щодо Роботиного — це сіра зона. І бачимо зусилля ворога у просуваннях до Водяного і Старомайорського, але інтенсивність цих наступів трохи спала", — описав він ситуацію.

У зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що неподалік Роботиного, Малої Токмачки та Новодарівки за добу 24 липня відбулось три бойових зіткнення. Водночас на Времівському напрямку окупанти здійснили 13 невдалих атак наших позицій біля Костянтинівки та Водяного. Били некерованими авіаракетами по Вугледару і в район Урожайного, зазначили у ГШ.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 25 липня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками "Шахед". Вибухи лунали на Київщині, у Одеській та Житомирській областях.