В 4 раза быстрее саперов: что может новый украинский дрон для поиска мин

Точность определения местоположения мины — 10 см

Украинские стартапы изготовления дронов не ограничиваются созданием беспилотников для атак по врагу. Беспилотные аппараты могут помочь и с другой проблемой – плотной заминированностью украинской территории.

О привлечении 200 тысяч долларов инвестиций на усовершенствование такого дрона рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он поделился, что на Invest Demo Days, организованном Brave1, разработчики Ailand Systems получили инвестиции от Фонда "Незламни".

Этот стартап разработал дрон ST1. Он предназначен обнаруживать мины и другие взрывоопасные предметы. Дрон оснащен специальной камерой, которая может обнаружить объекты, не спрятанные под землей или плотной растительностью. У дрона также есть две катушки металлоискателя.

Дрон достаточно быстро обследует территорию: 4 саперы и дрон могут осмотреть одну и ту же площадь за одно и то же время. Утверждается, что ST1 показывает положение взрывчатки с точностью до 10 см и при этом такой же точный, как и саперы. Беспилотник может создавать интерактивные карты минных полей. Инвестиции нужны разработчику для усовершенствования технологии и масштабирования производства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские морские дроны Magura V5 на практике оказываются самыми эффективными в мире. Есть разработки, которые по своим характеристикам должны их превосходить, однако они не имели практического применения.