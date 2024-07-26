В 4 рази швидше за саперів: що може новий український дрон для пошуку мін

Точність визначення місцеположення міни — 10 см

Українські стартапи виготовлення дронів не обмежуються створенням безпілотників для атак по ворогу. Безпілотні апарати можуть допомогти і з іншою проблемою — щільною замінованістю української території.

Про залучення 200 тисяч доларів інвестицій на вдосконалення такого дрона розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він поділився, що на Invest Demo Days, організованому Brave1, розробники Ailand Systems отримали інвестиції від Фонду "Незламні".

Цей стартап розробив дрон ST1. Він призначений виявляти міни та інші вибухонебезпечні предмети. Дрон обладнаний спеціальною камерою, яка може виявити об'єкти, що не сховані під землею або щільною рослинністю. У дрона також є дві котушки металошукача.

Дрон достатньо швидко обстежує територію: 4 сапери та дрон можуть оглянути одну і ту саму площу за один і той самий час. Стверджується, що ST1 показує положення вибухівки з точністю до 10 см і при цьому такий самий точний як і сапери. Безпілотник також може створювати інтерактивні карти мінних полів. Інвестиції потрібні розробнику для вдосконалення технології та масштабування виробництва.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські морські дрони Magura V5 на практиці виявляються найефективнішими в світі. Є розробки які за своїми характеристиками мають їх перевершувати, однак вони не мали практичного застосування.