Київщина знову опинилася під ударом: наслідки нічної атаки дронами

В області чули вибухи

У ніч на 26 липня, росіяни атакували Київщину ударними дронами. Загалом повітряна тривога тривала понад дві години.

Про це повідомляє начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. За його інформацією, в регіоні працювали сили ППО.

На щастя, постраждалих внаслідок нічної атаки немає. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури також немає.

Зазначимо, вже третю ніч поспіль росіяни атакують Київщину дронами. У четвер, 25 липня, у столиці та області було чути вибухи.

За словами начальника Київської ОВА, в регіоні працювали сили ППО. Однак уламки дронів наробили біди.

Падіння уламків зафіксовано в трьох районах області. Внаслідок цього в декількох місцях сталася пожежа на відкритій місцевості. Рятувальники ліквідували полум'я.

Також на території одного із садових товариств пошкоджено три приватні будинки, гараж, приміщення господарчого магазину, будівля адміністрації садового товариства та один автомобіль. На щастя, постраждалих немає.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни продовжують атакувати українську енергосистему. В "Укренерго" розповіли про наслідки атаки "шахедів".