Война — день 885: россияне активизировались на Ореховском направлении, но на Покровском сложнее всего

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 27 июля 2024 года. Накануне стало известно про важный шаг со стороны партнеров — ЕС объявил о передаче первого транша с доходов от замороженных российских активов размером 1,5 млрд евро. Тем временем ситуация на фронте оставляет желать лучшего. Покровское направление в Донецкой области остается самым сложным, также враг активизировался в Запорожской области. Кроме того, российские военные начали использовать бюджетные дроны из пенопласта и фанеры, чтобы следить за украинскими системами ПВО.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 27 июля. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Сообщалось про взрыв в Криворожском районе — до этого Воздушные силы информировали про ракету в этом направлении.

Карта боевых действий от DeepState на Покровском и Ореховском направлении на начало суток выглядит следующим образом:

Карта боевых действий в Украине 27.07.2024

О том, что происходило 24 июля, читайте по ссылке: Война — день 882: оккупанты снова активировались на Харьковщине и собирают силы на Запорожье

С ситуацией в Украине за 25 июля вы можете ознакомиться в этом материале: Война – день 883: под Прогрессом возникла угрожающая ситуация, а воздушный террор продолжается

О новостях и событиях 26 июля мы рассказывали здесь: Война — день 884: Россия готовится наступать на Запорожье и тестирует новые дроны