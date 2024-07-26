Неспокійна ніч у Криму: у населених пунктах лунали вибухи, горить аеродром окупантів (відео)

Під удар потрапив аеродром "Саки" у тимчасово окупованому Криму

В тимчасово окупованому Криму в ніч на 26 липня пролунали численні вибухи. Дісталося Євпаторії, Сакам та Новофедорівці: там було чутно вибухи, працювала російська протиповітряна оборона, а судячи з опублікованих відео, були прильоти по російським військовим об'єктам.

Про це пишуть моніторингові канали та російські ЗМІ. Зокрема моніторинговий канал "Кримський вітер" повідомив про вибухи на аеродромі "Саки" біля Новофедорівки та про детонацію боєприпасів, а також про численні пожежні машини, які поїхали у напрямку враженого аеродрому.

"На аеродромі "Саки" вражено склад із боєприпасами, повідомляє наше джерело: "Ракети "повітря-повітря" в Саках злетіли в повітря. Разом з бортами"", – написав канал, додавши, що у бік об'єкта поїхали автомобілі "швидкої допомоги" та пожежники.

Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" пише, що під час удару були уражені склади боєприпасів на аеродромі. Ударів завдавали балістичними ракетами, також могли отримати пошкодження російські літаки Су-24, які базуються на цьому ж аеродромі.

"Зважаючи на все, у Криму накрито відразу кілька жирних точок. Детонацію в одній із них чути навіть зараз. А ще цікаво те, що зреагувати вони не встигли, тому жоден Су-24 у повітря не піднявся (а склади БК були недалеко від них). А бортів там було до 8. А значить, при гарній та смачній детонації — будуть хороші новини. Почекаємо знімки, але поки виглядає все дуже навіть непогано", – сказано у повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 18 липня дрони СБУ та Військово-морських сил ЗСУ атакували російську базу охорони в Криму поблизу озера Донузлав і завдали великої шкоди ворогові. На той час військово-морські сили РФ проводили навчання із захисту акваторії.