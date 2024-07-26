Неспокойная ночь в Крыму: в населенных пунктах раздавались взрывы, горит аэродром оккупантов (видео)

Под удар попал аэродром "Саки" во временно оккупированном Крыму

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 26 июля прогремели многочисленные взрывы. Досталось Евпатории, Сакам и Новофедоровке: там были слышны взрывы, работала российская противовоздушная оборона, а судя по опубликованным видео, были прилеты по российским военным объектам.

Об этом пишут мониторинговые каналы и российские СМИ. В частности, мониторинговый канал "Крымский ветер" сообщил о взрывах на аэродроме "Саки" возле Новофедоровки и о детонации боеприпасов, а также о многочисленных пожарных машинах, поехавших в направлении пораженного аэродрома.

"На аэродроме "Саки" поражен склад с боеприпасами, сообщает наш источник: "Ракеты "воздух-воздух" в Саках взлетели на воздух. Вместе с бортами", – написал канал, добавив, что в сторону объекта поехали автомобили "скорой помощи" и пожарные.

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" пишет, что при ударе были поражены склады боеприпасов на аэродроме. Удары наносили баллистические ракеты, также могли получить повреждения российские самолеты Су-24, базирующиеся на этом же аэродроме.

"Судя по всему, в Крыму накрыто сразу несколько жирных точек. Детонация в одной из них слышна даже сейчас. А ещё интересно то, что среагировать они не успели, поэтому ни один Су-24 в воздух не поднялся (а склады БК были как раз недалеко от них). А бортов там было до 8. А значит, при хорошей и смачной детонации — будут хорошие новости. Подождем конечно снимки, но пока выглядит всё очень даже неплохо", – написал он.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 18 июля дроны СБУ и Военно-морских сил ВСУ атаковали российскую базу охраны в Крыму вблизи озера Донузлав и нанесли большой урон врагу. В это время военно-морские силы РФ проводили обучение по защите акватории.