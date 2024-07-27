Вибухи лунали у шести областях: вночі Росію масовано атакували дрони (відео)

Найбільше дісталося Бєлгородській області

В ніч проти 27 липня, Росія зазнала масштабної атаки безпілотниками. Вибухи пролунали у низці областей, зокрема, у Рязанській, Курській, Бєлгородській, Ростовській, Липецькій та Брянській областях.

Про це повідомило російське Міноборони. Традиційно відзвітували, що все збили.

"Черговими засобами ППО перехоплено та знищено сім БпЛА над Курською, три – над Бєлгородською, два – над Ростовською, один – над Брянською та один – над Липецькою областями", — написали у повідомленні.

Пізніше додали, що і над Рязанською областю збили всі сім безпілотників.

Рязанська область

Як розповіли місцеві жителі, вибухи в районі місцевого аеродрому Дягілєво почали лунати близько 6 години ранку. Як пишуть пабліки у Telegram — всі повітряні цілі були збиті. Попередньо ніхто не постраждав, пошкоджень на землі немає.

Курська область

Згідно з повідомленням Міноборони над Курською областю було збито щонайменше шість безпілотників. Про це, зокрема, повідомив губернатор регіону Олексій Смирнов.

Наразі немає інформації про постраждалих чи руйнування.

Бєлгородська область

У Бєлгородському районі зазнали атак села Бочківка, Червоний Хутір, Журавлівка, Нечаївка, Устинка та Шагарівка.

Як повідомляє паблік "Радар Бєлгород", було випущено 23 боєприпаси в ході 4 обстрілів та здійснено атаки 4 БПЛА. Системою ППО збито 3 безпілотники. Внаслідок обстрілу села Бочківка поранено одного мирного жителя. Жінка з мінно-вибуховою травмою, осколковим пораненням руки та баротравмою.

У Шебекінському міському окрузі по місту Шебекіне, селам Вознесенівка, Муром, Нежеголь, Нова Таволжанка та Терезівка ​​випущено 4 снаряди та 12 БПЛА, один з яких збитий системою ППО.

Також два БПЛА було збито на Ростовською областю, один – над Брянською та один – над Липецькою.

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що 15 липня Росію та окупований Крим масовано атакували безпілотники. Гучно було одразу в кількох областях.