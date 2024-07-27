Взрывы раздавались в шести областях: ночью Россию массированно атаковали дроны (видео)

Больше всего досталось Белгородской области

В ночь на 27 июля, Россия подверглась масштабной атаке беспилотниками. Взрывы прозвучали в ряде областей, в частности, в Рязанской, Курской, Белгородской, Ростовской, Липецкой и Брянской областях.

Об этом сообщило российское Минобороны. Традиционно отчитались, что все сбили.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено семь БПЛА над Курской, три – над Белгородской, два – над Ростовской, одно – над Брянской и одно – над Липецкой областями", – написали в сообщении.

Позже добавили, что и над Рязанской областью сбили все семь беспилотников.

Рязанская область

Как рассказали местные жители, взрывы в районе местного аэродрома Дягилево начали раздаваться около 6 часов утра. Как пишут паблики в Telegram, все воздушные цели были сбиты. Предварительно никто не пострадал, повреждений на земле якобы нет.

Курская область

Согласно сообщению Минобороны над Курской областью, были сбиты по меньшей мере шесть беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Пока нет информации о пострадавших или разрушениях.

Белгородская область

В Белгородском районе подверглись атакам села Бочковка, Красный Хутор, Журавловка, Нечаевка, Устинка и Шагаровка.

Как сообщает паблик "Радар Белгород", было выпущено 23 боеприпаса в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 4 БПЛА. Системой ПВО сбиты 3 беспилотника. В результате обстрела села Бочковка ранен один мирный житель. Женщина с минно-взрывной травмой, осколочным ранением руки и баротравмой.

В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка и Терезовка выпущено 4 снаряда и 12 БПЛА, один из которых сбит системой ПВО.

Также два БПЛА были сбиты в Ростовской области, один – над Брянской и один – над Липецкой.

К слову, ранее "Телеграф" сообщал о том, что 15 июля Россию и оккупированный Крым массированно атаковали беспилотники. Громко было сразу в нескольких областях.