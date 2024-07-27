Дроны ГУР массированно атаковали военные объекты в РФ: досталось трем аэродромам и не только (фото и видео)

До одного из атакованных аэродромов около 1800 км от украинской границы

В ночь на 27 июля и утром в субботу дроны ГУР МОУ атаковали три военных аэродрома на территории России — в городе Энгельс Саратовской области, аэродром "Дягилево" в Рязанской области и аэродром "Оленья" в Мурманской области. Также в результате атаки дронов-камикадзе был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани.

Об этом рассказали собственные источники в украинской разведке. Результаты попаданий БПЛА по некоторым вражеским военным объектам уточняются.

Аэродром Дягилево, Рязанская область

По словам очевидцев, первые взрывы на территории военного аэродрома в Дягилеве прогремели около шести утра по местному времени. В соцсетях пишут, что слышали звуки по крайней мере трех взрывов. Также местные пользователи публиковали видео пролета дронов в направлении аэродрома и фото столба черного дыма, поднимающегося над военным объектом.

Сообщается, что на аэродроме дислоцируется 43 центр боевого применения и переобучение вражеского лётного состава. Здесь, в частности, базируются самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и Ил-78 и расположен авиационный ремонтный завод.

Аэродром Энгельс, Саратовская область

Взрывы на аэродроме Энгельс, где расположена российская стратегическая авиация, раздались около восьми утра. В местных пабликах пишут, что российские силы ПВО без успеха пытались сбить БПЛА, однако затем прозвучали характерные взрывы "прилетов".

Аэродром Оленья, Мурманская область

В результате попадания БПЛА самолетного типа по аэродрому "Оленья" в Мурманской области предварительно зафиксировано повреждение дальнего сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца ТУ-22М3. Этот аэродром расположен на расстоянии около 1800 км от украинской границы.

Аэродром "Оленья" расположен на Кольском полуострове в 92 километрах от Мурманска и построен еще в 1950-х годах. Там дислоцируются дальние бомбардировщики Ту-22М3. С начала полномасштабной войны России против Украины россияне активно используют аэродром для нанесения ракетных ударов с самолетов Ту-95 по территории Украины.

Минобороны РФ заявило, что над территорией России 27 июля было сбито по меньшей мере 12 дронов-камикадзе. По данным ведомства, это произошло в Курской, Белгородской, Ростовской, Брянской и Липецкой областях.

Как сообщал "Телеграф", во временно оккупированном Крыму в ночь на 26 июля прогремели многочисленные взрывы. Досталось Евпатории, Сакам и Новофедоровке: там были слышны взрывы, работала российская противовоздушная оборона, а судя по опубликованным видео, были прилеты по российским военным объектам.