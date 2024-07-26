Без поранених не обійшлося: на Чернігівщині "шахед" влучив у гуртожиток (відео)

Відомо про одного пораненого

У ніч на 26 липня росіяни атакували Чернігівську область. Вони вдарили "шахедом" по житловому гуртожитку та обʼєкту інфраструктури міста Ніжин.

Про це у Telegram повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус. Тривогу в області було оголошено о 00:11. Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про загрозу застосування "шахедів" з півночі.

Повідомлення Чауса про удар по Ніжину з'явилося о 03:55. Попередньо відомо про одного пораненого. Такі звуки цієї ночі було чути в області. Ймовірно, працювала ППО.

Нагадаємо, в ніч на 20 липня, росіяни також атакували Ніжин. Внаслідок атаки двом людям похилого віку знадобилася медична допомога. Крім того, постраждав багатоповерховий житловий будинок, 18 квартир було пошкоджено. Також ворог вразив об’єкт інфраструктури у Чернігівській області в ніч на 4 липня.

Як повідомляв "Телеграф", у тимчасово окупованому Криму в ніч на 26 липня пролунали численні вибухи. Дісталося Євпаторії, Сакам та Новофедорівці: там було чутно вибухи, працювала російська протиповітряна оборона, а судячи з опублікованих відео, були прильоти по російських військових об'єктах.