Без раненых не обошлось: на Черниговщине "шахед" попал в общежитие (видео)

Известно об одном раненом

В ночь на 26 июля россияне атаковали Черниговскую область. Они ударили "шахедом" по жилому общежитию и объекту инфраструктуры города Нежин.

Об этом в Telegram сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. Тревога в области была объявлена в 00:11. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупреждали об угрозе применения "шахедов" с севера.

Сообщение Чауса об ударе по Нежину появилось в 03:55. Предварительно известно об одном раненом. Такие звуки этой ночью было слышно в области. Вероятно, работала ПВО.

Напомним, в ночь на 20 июля россияне также атаковали Нежин. В результате атаки двум пожилым людям понадобилась медицинская помощь. Кроме того, пострадал многоэтажный жилой дом, 18 квартир были повреждены. Также враг поразил объект инфраструктуры в Черниговской области в ночь на 4 июля.

Как сообщал "Телеграф", во временно оккупированном Крыму в ночь на 26 июля прогремели многочисленные взрывы. Досталось Евпатории, Сакам и Новофедоровке: там были слышны взрывы, работала российская противовоздушная оборона, а судя по опубликованным видео, были прилеты по российским военным объектам.