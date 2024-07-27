Российские власти скрывают последствия собственной халатности

Украинские разведчики поразили российские вертолеты на территории РФ. В результате четко спланированных действий были поражены вертолеты Ми-28 и Ка-226, а кроме того уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8.

Об этом сообщили источники "Телеграфа" в разведке. Первые два вертолета были поражены 21 июля, около трех часов ночи, на территории акционерного общества "Национальный центр вертолетостроения Миль и Камов" (н.п. Томилино, Московская обл., РФ). В результате диверсионных мероприятий ГУР МОУ были поражены вражеские вертолеты Ми-28 и Ка-226.

Как сообщает источник в украинской разведке, 24 июля также в результате диверсии был уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8 на территории аэродрома министерства обороны РФ "Кряж" в г. Самара.

Стоит отметить, что АО "НГО Миль и Камов" это авиастроительное предприятие, специализирующееся на разработке, производстве и ремонте вертолетов (линейки Ми и КА), а также других вертолетных летательных аппаратов.

Также на территории важного авиационного предприятия, в состав которого входят два ведущих конструкторских бюро — ОКБ "Миля" и ОКБ "Камова", а также опытное производство, экспериментально-исследовательский комплекс и испытательный центр, произошло чрезвычайное событие.

Сообщения о пожаре, возникшем вследствие серии взрывов на территории предприятия, быстро распространились среди жителей Московской области, вызвав значительную обеспокоенность. Однако, придерживаясь сложившейся практики, российские власти не спешат предоставлять официальную информацию об инциденте, скрывая от общественности детали происшествия и возможные последствия собственной халатности.

К слову, ранее "Телеграф" сообщал о том, что дроны ГУР массированно атаковали военные объекты в РФ: досталось трем аэродромам и не только.