Такого ще не було: під Донецьком знищено вертоліт РФ, його могли збити незвичайним способом

У мережі вже з’явилося фото нібито з місця аварії

Російська армія втратила ще один бойовий гелікоптер. При цьому збити його, вірогідно, вдалося дуже незвичайним способом.

Про це повідомляють топові російські z-військори. За їхніми словами, йдеться про військово-транспортний гелікоптер Мі-8. Один із пабліків заявив, що сталося це під Донецьком сьогодні вранці.

У коментарях під аналогічними постами дехто стверджував, що цей борт нібито перевозив поранених окупантів. Примітно, що одночасно з інформацією про збиття Мі-8, у мережі почали з’являтися фото масштабної пожежі під Донецьком. На цих кадрах складно розглянути, що саме горить, однак, зіставивши все вищезгадане, можна дійти висновку, що це, ймовірно, є місцем аварії вертольота.

На даний момент втрату борту також вже підтвердив і один із топових російських військкорів, пов’язаних з авіацією.

"Про Мі-8 все так. На жаль", — пише автор каналу Fighterbomber.

А ось автор пропагандистського z-каналу "Воевода вещает" розкрив більше подробиць інциденту. Якщо вірити його словам, то виходить, що Україна вперше в історії збила ворожий гелікоптер за допомогою дрону.

"Вчора написали про спроби противника працювати дронами по нашій армійській авіації. На жаль, попередньо, сьогодні у них це вийшло. Підловили Росгвардійську вісімку. Підловили в момент зльоту", — каже він.

Також ще є версія про "дружній вогонь".

Крім того, в мережі вже з’явилося фото нібито з місця падіння. Поки що його достовірність ще не підтверджено.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ епічно збили російський бойовий літак.