Момент попав на відео: ЗСУ епічно збили російський бойовий літак

Це вже другий літак за місяць

На Донеччині українські зенітники збили російський бойовий літак Су-25. Він у парі з іншим Су-25 намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони, але цей політ виявився для нього фатальним.

Інформація про це була опублікована в офіційному Telegram-каналі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"). Там наголосили, що знищення літака сталося на Покровському напрямку.

"Завдяки точності та професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилася ще на один бойовий літак — на штурмовик Су-25. "Покровський трикутник" для російської авіації", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про Су-25

Це радянський штурмовик, який було ухвалено на озброєння ще 1981 року і продовжує залишатися на озброєнні великої кількості країн, у тому числі й в Україні.

Орієнтовна вартість літака оцінюється в 11 мільйонів доларів. У Росії такої техніки лише близько 190 одиниць. Вже понад 30 із них було знищено українськими воїнами.

Технічні характеристики

Екіпаж: 1 льотчик

Довжина: 15,36 м

Висота: 4,8 м

Маса порожнього: 9315 кг

Маса спорядженого: 11 600 кг

Максимальна швидкість: 950 км/год (з норм. бойовим навантаженням)

Крейсерська швидкість: 750 км/год

Керовані ракети: ракети "повітря-повітря": 2×Р-60 (АА-8), ракети "повітря-поверхня": 4×Х-25МЛ або Х-25МЛП або С-25Л або 2×Х-29Л

Бомби: вільнопадаючі та кориговані різного призначення, бомбові касети, 8×500 кг (ФАБ-500, РБК-500 і т. д.), 8×250 кг (ФАБ-250, РБК-250 і т. д.).

Нагадаємо, цього місяця воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили вже другий штурмовик Су-25. Перший був успішно збитий 19 липня на Покровському напрямі.