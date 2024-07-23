Момент попав на відео: ЗСУ епічно збили російський бойовий літак
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Це вже другий літак за місяць
На Донеччині українські зенітники збили російський бойовий літак Су-25. Він у парі з іншим Су-25 намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони, але цей політ виявився для нього фатальним.
Інформація про це була опублікована в офіційному Telegram-каналі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"). Там наголосили, що знищення літака сталося на Покровському напрямку.
"Завдяки точності та професіоналізму наших зенітників, сьогодні російська авіація зменшилася ще на один бойовий літак — на штурмовик Су-25. "Покровський трикутник" для російської авіації", — йдеться у повідомленні.
Що відомо про Су-25
Це радянський штурмовик, який було ухвалено на озброєння ще 1981 року і продовжує залишатися на озброєнні великої кількості країн, у тому числі й в Україні.
Орієнтовна вартість літака оцінюється в 11 мільйонів доларів. У Росії такої техніки лише близько 190 одиниць. Вже понад 30 із них було знищено українськими воїнами.
Технічні характеристики
- Екіпаж: 1 льотчик
- Довжина: 15,36 м
- Висота: 4,8 м
- Маса порожнього: 9315 кг
- Маса спорядженого: 11 600 кг
- Максимальна швидкість: 950 км/год (з норм. бойовим навантаженням)
- Крейсерська швидкість: 750 км/год
- Керовані ракети: ракети "повітря-повітря": 2×Р-60 (АА-8), ракети "повітря-поверхня": 4×Х-25МЛ або Х-25МЛП або С-25Л або 2×Х-29Л
- Бомби: вільнопадаючі та кориговані різного призначення, бомбові касети, 8×500 кг (ФАБ-500, РБК-500 і т. д.), 8×250 кг (ФАБ-250, РБК-250 і т. д.).
Нагадаємо, цього місяця воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили вже другий штурмовик Су-25. Перший був успішно збитий 19 липня на Покровському напрямі.