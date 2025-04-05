Трирічний хлопчик помер після удару РФ по Кривому Рогу. Він любив космос та сонечок (фото)

Йому було 3 роки та 9 місяців

Ракетний удар росіян поруч з дитячим майданчиком у Кривому Розі забрав життя дев'яти дітей. Одного з них, Тимофійка, намагалися реанімувати, в хлопчика ще був пульс, проте, на превеликий жаль, малюк загинув.

Мама Тимофійка розповіла Telegram-каналу "Свої Кривий Ріг", що хлопчику було 3 роки та 9 місяців. В момент атаки він з бабусею поверталися додому з дитячого майданчика. Мати була вдома, почувши вибух, Валерія одразу побігла на вулицю до своїх.

"Тимофійко був дуже енергійною дитиною, мав захоплення космосом та ракетами космічними. Дуже полюбляв збирати божих корівок та різноманітних жуків", – розповіла мама.

Вона поділилася фотографіями сина. На кадрах — милий життєрадісний хлопчик, життя якого забрала Росія.

Невдовзі після прильоту російської ракети поруч із дитячим майданчиком, в мережі з'явилося відео реанімації малюка. Це був Тимофійко, якого намагалися врятувати.

Увага, важкі для сприйняття кадри! Відео не рекомендовано для перегляду неповнолітнім та особам з нестійкою психікою

На ранок після ракетного удару, люди несуть на місце загибелі 18 людей, 9 з яких — діти, квіти та іграшки. 7, 8, 9 квітня — Дні жалоби у Кривому Розі.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни ввечері 4 квітня здійснили черговий воєнний злочин. Вони вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною по центру житлового кварталу у Кривому Розі. Загинуло 18 людей, 9 з них — діти. Ще 61 людина отримала поранення.

Вороги намагаються приховати злочин: так, міноборони Росії підтвердило свій ракетний удар по Кривому Рогу, проте заявило, що нібито було атаковано ресторан з "українськими командирами та західними інструкторами", оцінивши "втрати" від атаки у нібито "до 85 військовослужбовців".