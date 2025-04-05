З'явилося фото, як виглядав дитячий майданчик у Кривому Розі до прильоту ракети РФ

7, 8 та 9 квітня у Кривому Розі будуть оголошені дні жалоби

Кривий Ріг опинився під російським ракетним обстрілом ввечері у п'ятницю, 4 квітня — росіяни вдарили поруч з дитячим майданчиком, вбивши 18 людей, 9 з яких – діти. В мережі з'явилося фото майданчика незадовго до "прильоту".

Колаж з двох кадрів опублікував Telegram-канал "Дніпро Оперативний". Різниця між фото – дві години.

На першому знімку, зробленому о 16:50 4 квітня, чоловік та жінка гойдають на гойдалці маленьку дівчинку. З-під землі вже показалася перша весняна трава, на деревах почали з'являтися листочки. Все дихає життям, будинок на задньому плані цілий та охайний.

Друге ото зроблено після удару, о 18:50. Гойдалка понівечена, дерева зламано. Будинок позаду посічено, в ньому вибито вікна та балконні рами. Контраст просто розриває серце.

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що окрім 18 загиблих, поранення отримала ще 61 особа. Потрощені майже два десятки багатоквартирних будинків, шість навчальних закладів, ресторан, понад 30 транспортних засобів.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул поінформував, що 7, 8 та 9 квітня у Кривому Розі будуть оголошені дні жалоби. Місто в жалобі за жертвами ракетного удару та масштабної атаки дронами, яку росіяни влаштували вночі 5 квітня. Удари забрали життя 56-річної жінки. Семеро людей поранені.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни ввечері 4 квітня здійснили черговий воєнний злочин. Вони вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною по центру житлового кварталу у Кривому Розі.

Вороги намагаються приховати злочин: так, міноборони Росії підтвердило свій ракетний удар по Кривому Рогу, проте заявило, що нібито було атаковано ресторан з "українськими командирами та західними інструкторами", оцінивши "втрати" від атаки у нібито "до 85 військовослужбовців".