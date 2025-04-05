Появилось фото, как выглядела детская площадка в Кривом Роге до прилета ракеты РФ

7, 8 и 9 апреля в Кривом Роге будут объявлены дни траура

Кривой Рог оказался под российским ракетным обстрелом вечером в пятницу, 4 апреля — россияне ударили рядом с детской площадкой, убив 18 человек, 9 из которых – дети. В сети появилось фото площадки незадолго до прилета.

Коллаж из двух кадров опубликовал Telegram-канал "Днепр Оперативный". Разница между фото – два часа.

На первом снимке, сделанном в 16:50 4 апреля, мужчина и женщина катают на качелях маленькую девочку. Из-под земли уже показалась первая весенняя трава, на деревьях стали появляться листочки. Все дышит жизнью, дом на заднем плане целый и аккуратный.

Второе это сделано после удара, в 18:50. Качели изуродованы, деревья сломаны. Дом позади иссечен, в нем выбиты окна и балконные рамы. Контраст просто разрывает сердце.

В Днепропетровской ОВА сообщили, что кроме 18 погибших, ранения получил еще 61 человек. Разбиты почти два десятка многоквартирных домов, шесть учебных заведений, ресторан, более 30 транспортных средств.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул проинформировал, что 7, 8 и 9 апреля в Кривом Роге будут объявлены дни траура. Город в трауре за жертвами ракетного удара и масштабной атаки дронами, которую россияне устроили ночью 5 апреля. Удары унесли жизни 56-летней женщины. Семь человек ранены.

Как сообщал "Телеграф", россияне вечером 4 апреля совершили очередное военное преступление. Они ударили баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью по центру жилого квартала в Кривом Роге.

Враги пытаются скрыть преступление: так, минобороны России подтвердило свой ракетный удар по Кривому Рогу, однако заявило, что якобы был атакован ресторан с "украинскими командирами и западными инструкторами", оценив "потери" от атаки якобы "до 85 военнослужащих".