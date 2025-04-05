Дроны после баллистики: россияне массированно атаковали "шахедами" Кривой Рог, есть пожары (фото)

Также возросло количество погибших и пострадавших из-за ракетной атаки россиян вечером 4 апреля

Российские оккупанты буквально через несколько часов после ракетного удара по Кривому Рогу массированно атаковали город ударными беспилотниками. В результате падения обломков БПЛА есть пожары в некоторых районах города.

Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. По его словам, по меньшей мере в четырех местах начались пожары из-за попадания беспилотников или падения обломков.

"Пожары в четырех местах попаданий шахедов. Мы все на местах. Уже началась аварийно-спасательная операция. Тушим", — написал он.

Также, по данным Вилкула, снова возросло число погибших и раненых в результате удара баллистической ракетой по городу вечером 4 апреля. Погибли от теракта россиян уже 18 человек, половина из них – дети. Пострадавших уже 56 человек.

"По последствиям ракетной атаки. К 00:00, к сожалению, уже 18 погибших, из них 9 детей. Пострадавших — 56. По шахедной атаке. Занимаемся ликвидацией последствий. Подробная информация будет позже", – сообщил он.

"Шахед" атаковал детскую площадку в Кривом Роге

Напомним, что россияне вечером 4 апреля совершили очередное военное преступление – ударили баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью по центру жилого квартала в Кривом Роге. В результате удара погибли по меньшей мере 16 человек, шестеро из которых – дети, по меньшей мере 50 человек были ранены.

Отметим, враги пытаются скрыть преступление: так, минобороны России подтвердило свой ракетный удар по Кривому Рогу, однако заявило, что якобы был атакован ресторан с "украинскими командирами и западными инструкторами", оценив "потери" от атаки якобы "до 85 военнослужащих". Очевидно, российская пропаганда просто умножила на пять цифру погибших от гражданских атак.