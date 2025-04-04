"Нет, доченька, нет!": появилось первое видео момента прилета по детям в Кривом Роге

Ракетный удар врага пришелся по центру одного из микрорайонов, возле детской площадки и заведения питания

Российские оккупанты вечером 4 апреля совершили очередное военное преступление – ударили баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью по центру жилого квартала в Кривом Роге. В результате удара погибли по меньшей мере 16 человек, шестеро из которых – дети, по меньшей мере 50 человек были ранены.

Издание "Свои. Кривой Рог" опубликовало видеорепортаж с места попадания (ранее также публиковались фото и видео с места атаки россиян). Последствия российского террористического акта – разрушения, жертвы, раненые и погибшие от российского удара дети и взрослые, слышны крики "Нет, доченька, нет!" – вероятно, это одна из матерей, потерявшая своего ребенка во время удара.

Ракетный удар врага пришелся по центру одного из микрорайонов, у детской площадки и заведения общественного питания. Один из очевидцев, которому чудом удалось выжить, подтвердил изданию, что россияне, похоже, били именно по жилищной инфраструктуре и мирным жителям – повреждено жилье, многочисленные гражданские автомобили. По некоторым данным, в кафе "Магеллан", атаковавшем враг, проходил выпускной, однако эта информация не подтверждена.

Отметим, российские оккупанты пытаются скрыть преступление: так, минобороны России подтвердило свой ракетный удар по Кривому Рогу, однако заявило, что якобы был атакован ресторан с "украинскими командирами и западными инструкторами", оценив "потери" от атаки в якобы "до 85 военнослужащих".

Очевидно, российская пропаганда просто умножила на пять цифру погибших от гражданских атак. Кстати, российские пропагандисты, в частности Юлия Витязева и предатель Украины Дмитрий Василец, пытаются обвинить Украину в "самообстреле" и придумывают сказки о "складах боеприпасов".

Это уже не первый теракт россиян против города. Ранее "Телеграф" рассказывал, что в конце марта россияне атаковали жилой квартал Кривого Рога баллистикой. Семь человек пострадали. Были повреждены многоэтажные жилые дома, магазин, автомойка и инфраструктурный объект. Изуродовано более 20 автомобилей.