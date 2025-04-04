Тела детей разбросало по улице. Как сейчас выглядит место прилета в Кривом Роге (фото, видео 18+)

Число погибших и пострадавших растет

В результате российского удара по Кривому Рогу много погибших, среди них — дети. В сети уже появились щемящие кадры родителей у тел детей.

Как сообщил глава Криворожской ОВА Александр Вилкул, по состоянию на 20:00 количество погибших составляет 14 человек. Среди них 5 детей.

Известно, что россияне попали в жилой квартал. У эпицентра взрыва находилась детская площадка. Число погибших и пострадавших растет. На улицах Кривого Рога много тел погибших.

Осторожно, фото не для слабонервных!

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что количество погибших детей выросло до шести. В сети уже появились первые кадры с места трагедии, где родители плачут у тела своего ребенка, который вышел погулять.

"Над телом своего погибшего 15-летнего сына в Кривом Роге плачут родители", — говорится в сообщении.

От взрыва пострадали жилые дома, в них вылетели окна и двери. Место трагедии усыпано обломками. Сгорело немало автомобилей. Также в сети показали, как сейчас выглядит детская площадка у эпицентра взрыва.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в конце марта россияне атаковали жилой квартал Кривого Рога баллистикой. Семь человек пострадали. Были повреждены многоэтажные жилые дома, магазин, автомойка и инфраструктурный объект. Пострадало более 20 автомобилей.