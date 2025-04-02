В Харькове прогремели взрывы: город под атакой беспилотников

Город опять под атакой БПЛА

Россияне традиционно ближе к ночи совершили запуски беспилотников по Украине. Взрыв слышали в Харькове, а к городу направляются новые БПЛА.

Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов в своем telegram-канале. Он отметил, что вечером 2 апреля взрыв был зафиксирован в частном секторе в Киевском районе города.

Он также отметил, что к городу летят новые беспилотники и призвал находиться в безопасных местах.

По данным мониторинговых групп, в районе города находится еще как минимум один беспилотник.

В то же время пресс-служба Воздушных сил сообщила, что вражеские дроны были замечены не только в Харьковской, но и в Донецкой и Запорожской областях. Также была зафиксирована активность российских тактических бомбардировщиков в районе Сумской и Донецкой областей.

Как сообщалось ранее, в ночь на 2 апреля российские оккупанты совершили масштабный запуск БПЛА по Харькову, из-за чего там слышали не менее 15 взрывов.

Днем 2 апреля город был атакован еще раз. Тогда один беспилотник влетел в жилую многоэтажку, из-за чего пострадали пять человек, среди которых один ребенок.