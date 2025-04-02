У Харкові пролунали вибухи: місто під атакою безпілотників

Місто знову під атакою БПЛА

Росіяни традиційно ближче до ночі здійснили запуски безпілотників по Україні. Вибух чули у Харкові, а до міста прямують нові БПЛА.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму telegram-каналі. Він зазначив, що увечері 2 квітня вибух був зафіксований у приватному секторі у Київському районі міста.

Він також зазначив, що до міста летять нові безпілотники та закликав перебувати у безпечних місцях.

За даними моніторингових груп, у районі міста знаходиться ще як мінімум один безпілотник.

Водночас пресслужба Повітряних сил повідомила, що ворожі дрони були помічені не лише у Харківській, а й у Донецькій та Запорізькій областях. Також було зафіксовано активність російських тактичних бомбардувальників у районі Сумської та Донецької областей.

Як повідомлялося раніше, в ніч проти 2 квітня російські окупанти здійснили масштабний запуск БПЛА по Харкову, через що там чули не менше 15 вибухів.

Вдень 2 квітня місто було атаковане ще раз. Тоді один безпілотник влетів у житлову багатоповерхівку, через що постраждали п’ятеро людей, серед яких одна дитина.