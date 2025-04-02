Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу: є загиблі та поранені (оновлюється)

Серед постраждалих — молоді люди

У Кривому Розі пролунали вибухи. Ввечері 2 квітня росіяни атакували місто балістичними ракетами.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки є щонайменше чотири загиблих та троє поранених містян. У місцевих пабліках публікують жахливі кадри наслідків атаки та сильної пожежі.

Що відомо про наслідки атаки

"Ворог вдарив по одному з підприємств. Інформацію уточнюємо. Через ворожий удар по Кривому Рогу, за попередньою інформацією, загинули три людини. Є й поранений", — повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА. Згодом він уточнив, що, на жаль, кількість загиблих збільшилась до чотирьох, а серед постраждалих — молоді люди: 29-річна жінка та двоє чоловіків віком у 35 та 41 рік.

Міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у місті, біля пам’ятника військової техніки часів Другої світової війни розвертають штаб допомоги. "Місцеві зрозуміють. Будівельні матеріали будуть за пів години", — додав він.

Внаслідок удару пошкоджено приблизно 20 вікон у висотному будинку, про що свідчать фотографії з місця події. За інформацією від "Суспільного", на місці працюють медики та інші відповідні служби.

18:50 На удар росіян по Кривому Рогу відреагував Володимир Зеленський. Президент назвав його цілеспрямованим і додав: "Всюди у світі такі удари називають однаково: це терор. Припинити це можна лише достатнім тиском на Москву, на російську систему, щоб вони були змушені відмовитись від війни й терору, і це залежить від партнерів — від Америки, від Європи, від інших у світі".

19:20 Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 14 осіб. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Також він сказав, що рятувальники погасили пожежу, яка сталася після атаки на місто. Вибух пошкодив спортзал та вікна в адмінбудівлі й багатоповерхівках.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Росія, ймовірно, готує масований удар. Вона споряджає на аеродромах багато бортів ТУ-95.