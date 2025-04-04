Тіла дітей розкидало по вулиці. Як зараз виглядає місце влучання у Кривому Розі (фото, відео 18+)

Кількість загиблих і постраждалих росте

Внаслідок російського удару по Кривому Рогу загинуло багато людей, серед них — діти. У мережі вже з'явились щемливі кадри батьків біля тіл дітей.

Як повідомив голова Криворізької ОВА Олександр Вілкул, станом на 20:00 кількість загиблих становить 14 осіб. Серед них 5 дітей.

Відомо, що росіяни поцілили у житловий квартал. Біля епіцентру вибуху знаходився дитячий майданчик. Кількість загиблих і постраждалих росте. На вулицях Кривого Рогу чимало тіл загиблих.

Обережно, фото не для слабкодухих!

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість загиблих дітей зросла до шести. У мережі вже з'явились перші кадри з місця трагедії, де батьки плачуть біля тіла своєї дитини, яка вийшла погуляти.

"Над тілом свого загиблого 15-річного сина у Кривому Розі плачуть батьки", — йдеться у повідомленні.

Від вибуху постраждали житлові будинки, у них повилітали вікна та двері. Місце трагедії усипане уламками. Згоріло чимало авто. Також у мережі показали, як зараз виглядає дитячий майданчик біля епіцентру вибуху.

Раніше "Телеграф" розповідав, що наприкінці березня росіяни атакували житловий квартал Кривого Рогу балістикою. Сім осіб постраждали. Було пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, магазин, автомийку та інфраструктурний об’єкт. Понівечено понад 20 автомобілів.