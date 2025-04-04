"Ні, доню, ні!": з'явилося перше відео з моменту прильоту по дітях у Кривому Розі

Ракетний удар ворога прийшовся по центру одного з мікрорайонів, біля дитячого майданчика та закладу харчування

Російські окупанти ввечері 4 квітня здійснили черговий воєнний злочин – вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" з касетною бойовою частиною по центру житлового кварталу у Кривому Розі. Внаслідок удару загинуло щонайменше 16 людей, шестеро з яких – діти, щонайменше 50 людей було поранено.

Видання "Свої. Кривий Ріг" опублікувало відеорепортаж з місця влучання (раніше також публікувалися фото та відео з місця атаки росіян). Наслідки російського терористичного акту – руйнування, жертви, поранені та загиблі від російського удару діти та дорослі, чутно крики "Ні, доню, ні!" – ймовірно, це одна з матерів, яка втратила свою дитину під час удару.

Ракетний удар ворога прийшовся по центру одного з мікрорайонів, біля дитячого майданчика та закладу харчування. Один з очевидців, якому чудом вдалося вижити, підтвердив виданню, що росіяни, схоже, били саме по житловій інфраструктурі та мирним жителям – пошкоджено житло, численні автомобілі цивільних. За деякими даними, у кафе "Магеллан", яке атакував ворог, проходив випускний, проте ця інформація не підтверджена.

Зазначимо, російські окупанти намагаються приховати злочин: так, міноборони Росії підтвердило свій ракетний удар по Кривому Рогу, проте заявило, що нібито було атаковано ресторан з "українськими командирами та західними інструкторами", оцінивши "втрати" від атаки у нібито "до 85 військовослужбовців".

Вочевидь, російська пропаганда просто помножила на п'ять цифру загиблих від атаки цивільних. До речі, російські пропагандисти, зокрема Юлія Вітязева та зрадник України Дмитро Василець, намагаються звинуватити Україну в "самообстрілі" та вигадують казки про "склади боєприпасів".

Це вже не перший теракт росіян проти міста. Раніше "Телеграф" розповідав, що наприкінці березня росіяни атакували житловий квартал Кривого Рогу балістикою. Сім осіб постраждали. Було пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, магазин, автомийку та інфраструктурний об’єкт. Понівечено понад 20 автомобілів.