Вночі росіяни атакували Суми, Харків та Кривий Ріг. Кількість жертв зростає (фото) - оновлено

Росія продовжує вбивати мирних українців

Вибухи у Сумах та Харкові пролунали у ніч на четвер, 6 березня. Росіяни атакували міста "шахедами", одна людина загинула, ще одна постраждала. Пізно ввечері ворог завдав ракетного удару по готелю у Кривому Розі, відомо про чотирьох загиблих та 30 постраждалих, 14 з яких у важкому стані.

Оновлення 9:00 Кількість жертв ракетного удару РФ по готелю у Кривому Розі зросла до чотирьох людей, повідомив Олександр Вілкул. В реанімації помер 43-річний чоловік, його стан був найважчий серед усіх постраждалих. Лікарі всю ніч боролися за його життя, але травми були несумісні з життям.

Суми

Як повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар, ворожий безпілотник влучив у складське приміщення. Спалахнула пожежа, на місці працюють рятувальники. Відомо про одну загиблу людину.

Як уточнили у поліції області, загинув 32-річний чоловік. За попередньою інформацією, він працював охоронцем.

Харків

Близько 4 години ранку ворожий безпілотник вдарив по житловій багатоповерхівці у Салтівському районі обласного центру. Удар прийшовся по технічному поверху.

Пошкоджено дах та технічний поверх багатоповерхового житлового будинку, спалахнула невелика пожежа, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Зруйновано ліфтову шахту, частково технічний поверх та фасадну частину плит між 9 та технічним поверхами. Крім того, пошкоджено скління в прилеглих будинках та 8 автівок.

"Проводиться евакуація людей з під'їзду багатоповерхівки. Двоє постраждалих — в обох гостра реакція на стрес. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", — пише Терехов.

Кривий Ріг

Пізно ввечері 5 березня росіяни завдали ракетного удару по одному з готелів у центрі Кривого Рогу. Вранці 6 березня, глава ОВА Сергій Лисак розповів, що зросла кількість загиблих до 3 людей. За його словами, жертви — чоловіки та жінка.

"Постраждалих — 31. З них одна дитина. Більшість поранених госпіталізовані. 14 — у важкому стані. Окрім готелю, понівечені 14 багатоквартирних будинків, пошта, майже два десятки авто, заклад культури, 12 магазинів", — повідомив чиновник.

Рятувальники продовжують розбирати завал, додав він.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 5 березня уламки "шахеда" впали на відділення "Нової пошти" в Одеській області. Знищено та спалено відділення НП Одеса-137, всі 606 посилок, які були там, перетворилися на попіл.