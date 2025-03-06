Гра на боці Росії: в ISW оцінили ймовірні наслідки припинення обміну розвідданими між Україною та США

Російські окупанти намагаються бити в першу чергу по енергетичній інфраструктурі й оборонних підприємствах України

Сполучені Штати фактично грають на боці Росії, країни-агресора, призупинивши обмін розвідувальною інформацією з Україною. Дії Вашингтона дозволять російським окупантам посилити атаки безпілотниками та ракетами по українському тилу, що вплине на життя цивільного населення та розвиток української оборонно-промислової бази.

Про це сказано у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що призупинення надання розвідданих разом із припиненням постачання ракет для систем ППО Patriot матиме серйозний вплив на безпеку тилових територій України.

Російські окупанти намагаються бити в першу чергу по енергетичній інфраструктурі й оборонних підприємствах України. Через призупинку обміну розвідданими ворог може інтенсифікувати ці удари, що завдасть шкоди розширенню оборонного потенціалу Києва.

"Однак самодостатній український оборонний потенціал дозволить Україні захистити себе в довгостроковій перспективі за умови істотного скорочення іноземної військової допомоги. В інтересах національної безпеки США — продовження зусиль, спрямованих на досягнення самодостатності України", – зазначається у звіті.

Окрім цього, Україна втратить здатність атакувати системи ППО в Росії та на окупованих територіях за допомогою балістичних ракет ATACMS, які є боєприпасом для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Це полегшить життя російській фронтовій авіації та збільшить кількість КАБів, які впадуть на українські міста та позиції ЗСУ.

Аналітики зазначають, що російські чиновники вже заявили про намір використати антиукраїнські дії США у власних інтересах. Відомий алкоголік та за сумісництвом заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 5 березня заявив, що пауза у постачанні Україні озброєння повинна бути використана для "завдання максимальної шкоди на місцях", іншими словами, росіяни хочуть максимально посилити ракетний терор, розуміючи, що мають обмежений час для використання цього "вікна можливостей".

"Політика США щодо призупинення військової допомоги та обміну розвідданими, зменшує важелі впливу президента США Дональда Трампа для досягнення заявленої ним політичної мети — припинення війни в Україні на прийнятних умовах, що вимагає посилення тиску на Росію, а не на Україну… Заява Медведєва узгоджується з оцінкою ISW про те, що російські війська, ймовірно, спробують скористатися паузою в наданні допомоги з боку США для того, щоб досягти подальших успіхів на сході та півдні України. Зокрема, Москва спробує виправдати свої територіальні претензії на всю територію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей", – резюмували аналітики.

Втім, за даними ЗМІ, США призупинили обмін не всіма розвідувальними даними з Україною. Київ не отримає тільки так звані "летальні дані", в тому числі цілевказівки для систем мобільної ракетної артилерії HIMARS. Водночас ті розвіддані, які дозволяють Україні захищатися, надходять у звичайному режимі.

Нагадаємо, Дональд Трамп зупинив усю військову допомогу Україні. Як стало відомо 4 березня, його рішення набуває чинності негайно і стосується зброї та боєприпасів на суму понад 1 мільярд доларів, рішення про передачу якої прийняла попередня адміністрація. Також раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп може покарати ЄС за підтримку України. Такі дії можуть бути наслідком домовленостей із Кремлем.