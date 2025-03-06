Припинили надавати, але не всі? Деякі розвіддані Україна від США отримує, стверджують ЗМІ

Розвіддані, які дозволяють відбивати повітряні атаки РФ, продовжують надходити

США призупинили обмін не всіма розвідувальними даними з Україною. Київ не отримає тільки так звані "летальні дані", в тому числі цілевказівки для систем мобільної ракетної артилерії HIMARS. Водночас ті розвіддані, які дозволяють Україні захищатися, надходять у звичайному режимі.

Про це повідомляє американський телеканал CBS із посиланням на джерела в адміністрації Трампа. Зокрема, три чиновники підтвердили, що розвідувальні дані "оборонного характеру" продовжують надходити.

Американські розвідувальні дані, серед іншого, використовуються для виявлення ракет та дронів, що допомагає їх вчасно збивати, а також інформувати цивільне населення за допомогою сигналів повітряної тривоги. Їхнє вчасне отримання має високе значення для України. При цьому, за даними каналу, особисто Дональд Трамп ухвалив рішення призупинити обмін розвідданими.

Видання New York Times із посиланням на заяву, яку зробив колишній глава українського Головного управління розвідки Валерій Кондратюк, зазначило, що повністю припинили надходити дані від Міністерства оборони США. Проте їхня втрата не критична, оскільки це переважно зображення й Україна може замінити їх схожими даними з європейських супутників. Окрім того, Україна має щонайменше три власні бази для перехоплення електронних даних: ці об'єкти продовжують функціонувати та збирати розвіддані.

Американські джерела висловили сподівання, що перерва в обміні розвідданими не буде тривати довго. В США припускали, що вона може тривати лише один-два тижні.

Нагадаємо, Дональд Трамп зупинив усю військову допомогу Україні. Як стало відомо 4 березня, його рішення набуває чинності негайно і стосується зброї та боєприпасів на суму понад 1 мільярд доларів, рішення про передачу якої прийняла попередня адміністрація. Також раніше "Телеграф" розповідав, що Трамп може покарати ЄС за підтримку України. Такі дії можуть бути наслідком домовленостей із Кремлем.