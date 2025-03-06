Перестали предоставлять, но не все? Некоторые разведданные Украина от США получает, утверждают СМИ

Разведданные, позволяющие отражать воздушные атаки РФ, продолжают поступать

США приостановили обмен не всеми разведывательными данными с Украиной. Киев не получает только так называемые "летальные данные", в том числе целеуказания для систем мобильной ракетной артиллерии HIMARS. В то же время разведданные, которые позволяют Украине защищаться, поступают в обычном режиме.

Об этом сообщает американский телеканал CBS со ссылкой на источники в администрации Трампа. В частности, три чиновника подтвердили, что разведывательные данные "оборонного характера" продолжают поступать.

Американские разведывательные данные, среди прочего, используются для обнаружения ракет и дронов, что помогает их вовремя сбивать, а также информировать гражданское население посредством сигналов воздушной тревоги. Их своевременное получение имеет большое значение для Украины. При этом, по данным канала, лично Дональд Трамп принял решение приостановить обмен разведданными.

Издание New York Times со ссылкой на заявление, сделанное бывшим главой украинского Главного управления разведки Валерием Кондратюком, отметило, что полностью прекратили поступать данные от Министерства обороны США. Однако их потеря не критична, поскольку это преимущественно изображение и Украина может заменить их схожими данными с европейских спутников. Кроме того, Украина имеет, по меньшей мере, три собственные базы для перехвата электронных данных: эти объекты продолжают функционировать и собирать разведданные.

Американские источники выразили надежду, что перерыв в обмене разведданными не продлится долго. В США предполагали, что она может длиться всего одну-две недели.

Напомним, Дональд Трамп остановил всю военную помощь Украине. Как стало известно 4 марта, его решение вступает в силу немедленно и касается оружия и боеприпасов на сумму более 1 миллиарда долларов, решение о передаче которого приняла предыдущая администрация. Также ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп может наказать ЕС за поддержку Украины. Такие действия могут быть результатом договоренностей с Кремлем.