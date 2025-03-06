Российские оккупанты пытаются бить в первую очередь по энергетической инфраструктуре и оборонным предприятиям Украины

Соединенные Штаты фактически играют на стороне России, страны-агрессора, приостановив обмен разведывательной информацией с Украиной. Действия Вашингтона позволят российским оккупантам усилить атаки беспилотниками и ракетами по украинскому тылу, что окажет влияние на жизнь гражданского населения и развитие украинской оборонно-промышленной базы.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Отмечается, что приостановка предоставления разведданных вместе с прекращением поставок ракет для систем ПВО Patriot оказывает серьезное влияние на безопасность тыловых территорий Украины.

Российские оккупанты пытаются бить в первую очередь по энергетической инфраструктуре и оборонным предприятиям Украины. Из-за приостановки обмена разведданными враг может интенсифицировать эти удары, что нанесет ущерб расширению оборонного потенциала Киева.

"Однако самодостаточный украинский оборонный потенциал позволит Украине защитить себя в долгосрочной перспективе при существенном сокращении иностранной военной помощи. В интересах национальной безопасности США — продолжение усилий, направленных на достижение самодостаточности Украины", – отмечается в отчете.

Кроме этого Украина потеряет способность атаковать системы ПВО в России и на оккупированных территориях с помощью баллистических ракет ATACMS, которые являются боеприпасом для реактивных систем залпового огня HIMARS. Это облегчит жизнь российской фронтовой авиации и увеличит количество КАБов, которые упадут на украинские города и позиции ВСУ.

Аналитики отмечают, что российские чиновники уже заявили о намерении использовать антиукраинские действия США в своих интересах. Известный алкоголик и по совместительству заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев 5 марта заявил, что пауза в поставках Украине вооружения должна быть использована для "нанесения максимального ущерба на местах", другими словами, россияне хотят максимально усилить ракетный террор, понимая, что имеют ограниченное время для использования этого "окна возможностей".

"Политика США относительно приостановки военной помощи и обмена разведданными, уменьшает рычаги влияния президента США Дональда Трампа для достижения заявленной им политической цели — прекращения войны в Украине на приемлемых условиях, что требует усиления давления на Россию, а не на Украину… Заявление Медведева согласовывается с оценкой ISW о том, что российские войска, вероятно, попытаются воспользоваться паузой в оказании помощи со стороны США для того, чтобы добиться дальнейших успехов на востоке и юге Украины. В частности, Москва попытается оправдать свои территориальные притязания на всю территорию Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей", — резюмировали аналитики.

Впрочем, по данным СМИ, США приостановили обмен не всеми разведывательными данными из Украины. Киев не получает только так называемые "летальные данные", в том числе целеуказания для систем мобильной ракетной артиллерии HIMARS. В то же время разведданные, которые позволяют Украине защищаться, поступают в обычном режиме.

Напомним, Дональд Трамп остановил всю военную помощь Украине. Как стало известно 4 марта, его решение вступает в силу немедленно и касается оружия и боеприпасов на сумму более 1 миллиарда долларов, решение о передаче которого приняла предыдущая администрация. Также ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп может наказать ЕС за поддержку Украины. Такие действия могут быть результатом договоренностей с Кремлем.