Ночью россияне атаковали Сумы, Харьков и Кривой Рог. Есть жертвы и разрушения (фото)

Россия продолжает убивать мирных украинцев

Взрывы в Сумах и Харькове прогремели в ночь на четверг, 6 марта. Россияне атаковали города "шахедами", один человек погиб, еще один пострадал. Поздно вечером враг нанес ракетный удар по гостинице в Кривом Роге, известно о трех погибших и 31 пострадавших, 14 из которых в тяжелом состоянии.

Сумы

Как сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь, вражеский беспилотник попал в складское помещение. Вспыхнул пожар, на месте работают спасатели. Известно об одном погибшем человеке.

Как уточнили в полиции области, погиб 32-летний мужчина. По предварительной информации, он работал охранником.

Харьков

Около 4 часов утра вражеский беспилотник ударил по жилой многоэтажке в Салтовском районе областного центра. Удар пришелся по техническому этажу.

Повреждена крыша и технический этаж многоэтажного жилого дома, загорелся небольшой пожар, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Разрушены лифтовая шахта, частично технический этаж и фасадная часть плит между 9 и техническим этажами. Кроме того, повреждено остекление в близлежащих домах и 8 автомобилей.

"Проводится эвакуация людей из подъезда многоэтажки. Двое пострадавших — у обоих острая реакция на стресс. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", — пишет Терехов.

Кривой Рог

Поздно вечером 5 марта россияне нанесли ракетный удар по одному из отелей в центре Кривого Рога. Утром 6 марта, глава ОВА Сергей Лысак рассказал, что возросло количество погибших до 3 человек. По его словам, жертвы — мужчины и женщина.

"Пострадавших — 31. Из них один ребенок. Большинство раненых госпитализированы. 14 — в тяжелом состоянии. Кроме отеля, изуродованы 14 многоквартирных домов, почта, почти два десятка авто, учреждение культуры, 12 магазинов", — сообщил чиновник.

Спасатели продолжают разбирать завал, добавил он.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 5 марта обломки "шахеда" упали на отделение "Новой почты" в Одесской области. Уничтожено и сожжено отделение ЧП Одесса-137, все 606 посылок, которые были там, превратились в пепел.