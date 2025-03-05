Отделение "Новой почты" на Одесчине разрушено "шахедом". Сотни посылок – в пепел (фото и видео)

К счастью, обошлось без пострадавших

"Новая Почта" снова пострадала от российских обстрелов. Из-за падения обломков "шахеда" во время атаки РФ на Одесчину в ночь на среду, 5 марта, уничтожено и сожжено отделение НП Одесса-137.

Об этом сообщил соучредитель компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк. К счастью, люди не пострадали.

"Все 606 посылок, которые были в отделении, потеряны. Остались невредимыми только 4 посылки в почтомате рядом. Клиенты проинформированы, все получатели и отправители, чьи отправления были уничтожены, срочно получат компенсации", — написал он.

Утром возле разрушенного отделения начал работать контейнер для выдачи прибывших на это отделение посылок. Установили новое мобильное отделение рядом. Со временем отделение будет работать в новом помещении, работа над этим уже ведется.

Как уточнили в Telegram-канале "Новая почта", общая стоимость 606 уничтоженных посылок составляет более 1 млн. грн. Там добавили, что "оккупанты превратили их в пепел". Согласно открытым данным, отделение ЧП Одесса №137 расположено в селе Лиманка Таировской поселковой общины Одесского района Одесской области.

Как сообщал "Телеграф", в мае 2024 года в результате ракетной атаки российских оккупантов по Одессе было уничтожено сортировочное депо и отделение "Новой почты". Было уничтожено 15,5 тонн заказов, которых ждали получатели.