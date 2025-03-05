Відділення "Нової пошти" на Одещині зруйновано "шахедом". Сотні посилок - в попіл (фото та відео)

На щастя, обійшлося без постраждалих

"Нова Пошта" знову постраждала від російських обстрілів. Через падіння уламків "шахеда" під час атаки РФ на Одещину в ніч на середу, 5 березня, знищено та спалено відділення НП Одеса-137.

Про це повідомив співзасновник компанії "Нова пошта" Володимир Поперешнюк. На щастя, люди не постраждали.

"Всі 606 посилок, що були у відділенні, втрачено. Залишилися неушкодженими лише 4 посилки у поштоматі поруч. Клієнти проінформовані, усі отримувачі та відправники, чиї відправлення були знищені, терміново отримають компенсації", — написав він.

Зранку біля зруйнованого відділення почав працювати контейнер для видачі посилок, які прибули на це відділення. Встановлюємо нове мобільне відділення поруч. Згодом відділення працюватиме в новому приміщенні, робота над цим вже ведеться.

Як уточнили у Telegram-каналі "Нова пошта", загальна вартість 606 знищених посилок складає понад 1 млн грн. Там додали, що "окупанти перетворили їх на попіл". Згідно з відкритими даними, відділення НП Одеса №137 розташоване у селі Лиманка Таїровської селищної громади Одеського району Одеської області.

Як повідомляв "Телеграф", у травні 2024 року внаслідок ракетної атаки російських окупантів по Одесі було знищено сортувальне депо та відділення "Нової пошти". Було знищено 15,5 тонни замовлень, на які чекали одержувачі.